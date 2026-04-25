Blitz all’albergo Cuba | Struttura non a norma Il Comune chiude l’hotel

Un'operazione di controllo ha portato alla chiusura dell’hotel Cuba, dopo che i funzionari hanno riscontrato che la struttura non rispettava le normative vigenti. Questa decisione si è resa necessaria a seguito di più ispezioni effettuate a luglio e nei mesi successivi, che avevano già evidenziato irregolarità. La chiusura è stata disposta dal Comune, che ha verificato la mancanza di conformità delle strutture alle norme di sicurezza e di abitabilità.

Non erano bastati i precedenti due controlli, dopo i quali l’hotel Cuba – tra inizio luglio e le scorse settimane – era stato già perlustrato da cima a fondo da parte del Nil dei carabinieri (Nucleo Ispettorato del Lavoro), evidenziando durante ambo i controlli presunte carenze sotto il profilo della sicurezza. In entrambe le occasioni, infatti, il titolare della struttura di viale Trapani a Rivazzurra era stato denunciato dalle autorità competenti, senza procedere alla sospensione dell’attività, ma con l’intimazione a regolarizzare quanto prima le criticità riscontrate dalle forze dell’ordine in materia di permessi e sicurezza nella struttura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz all’albergo Cuba: "Struttura non a norma". Il Comune chiude l’hotel Notizie correlate Ascensore "troppo stretto" alla Sala Rosa, il Comune precisa: "Struttura a norma, ma con limiti storici"L’Ente spiega che il Palazzetto dell’Arte, edificio storico vincolato, è accessibile secondo le verifiche Peba, ma non rappresenta la sede ideale per... Crans Montana, il Comune chiude un albergo extralusso: non rispettava le norme antincendioIl Comune di Crans Montana ha ordinato la chiusura immediata del Grand Hôtel du Golf & Palace. Altri aggiornamenti Si parla di: Blitz all’albergo Cuba: Struttura non a norma. Il Comune chiude l’hotel. Blitz all’albergo Cuba: Struttura non a norma. Il Comune chiude l’hotelLa questura ha coordinato l’intervento per presunte carenze di sicurezza. Sgomberati i settanta ospiti ancora alloggiati all’interno. Denunciato il titolare. msn.com Blitz in un albergo abbandonato: all'interno trovati tre abusivi e refurtiva di pregioTerni, 3 ottobre 2025 - Blitz di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Municipale in un albergo abbandonato in via Cristoforo Colombo, a Terni. La struttura, nei giorni scorsi, era stata ... lanazione.it