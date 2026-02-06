Il Comune di Crans Montana ha deciso di chiudere subito il Grand Hôtel du Golf & Palace. La struttura, un albergo di lusso, non rispettava le norme antincendio e non ha adottato le misure richieste nonostante i ripetuti avvertimenti. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza di ospiti e lavoratori.

Il Comune di Crans Montana ha ordinato la chiusura immediata del Grand Hôtel du Golf & Palace. La decisione è stata presa in quanto la struttura non rispetta le norme antincendio e, nonostante i ripetuti richiami, non ha provveduto a mettersi in regola. "Nonostante diversi richiami, il Comune ha constatato che le misure di conformità richieste non sono state realizzate", si legge in una nota. "L'ultimo termine fissato - dal 16 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026 - è trascorso nuovamente senza risultati". Dopo l'incendio al bar discoteca Le Constellation, che ha ucciso 41 persone e ne ha ferite 115, gli enti locali del Canton Vallese, e quello di Crans Montana in particolare, hanno rafforzato i controlli sul rispetto delle normative di sicurezza da parte dei pubblici esercizi e degli alberghi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Crans Montana, il Comune chiude un albergo extralusso: non rispettava le norme antincendio

Firenze chiude un locale in pieno centro A Firenze, un noto locale di via dei Servi ha subito la sospensione immediata dell’attività.

Recentemente, alcuni opuscoli sulla sicurezza antincendio pubblicati dal Comune di Crans Montana sono scomparsi dal sito ufficiale, secondo quanto riportato dai media svizzeri.

