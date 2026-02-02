Ascensore troppo stretto alla Sala Rosa il Comune precisa | Struttura a norma ma con limiti storici

Questa mattina il Comune ha chiarito che l’ascensore della Sala Rosa, al Palazzetto dell’Arte, è a norma. Nonostante ciò, alcuni utenti si sono lamentati perché lo trovano troppo stretto. La struttura, spiega il Comune, rispetta le regole, ma ha limiti storici che non permettono grandi modifiche. Nel frattempo, venerdì scorso si è tenuta la presentazione del libro di Ivan Loriso, che parla di disabilità, proprio nella stessa Sala Rosa.

L'Ente spiega che il Palazzetto dell'Arte, edificio storico vincolato, è accessibile secondo le verifiche Peba, ma non rappresenta la sede ideale per eventi con elevata presenza di persone con disabilità motorie Lo scorso venerdì 30 gennaio, nella Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte è stato presentato il libro dal titolo 'La mia forza e la mia debolezza' dell'autore Ivan Loriso che approfondisce i temi della disabilità. L' Amministrazione Comunale, dopo aver effettuato alcuni riscontri ed approfondimenti con i tecnici dell'Ente, chiarisce e precisa che "Il compendio immobiliare in questione, contiguo al Pronao della Villa Comunale, lungo Via Galliani, è storico e vincolato.

