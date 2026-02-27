Black Sabbath | eccessi caos e la nascita del rock più oscuro

Black Sabbath è considerata una delle band che ha segnato la nascita del rock più oscuro, con un sound caratterizzato da eccessi e caos. La formazione ha portato sul palco un approccio rivoluzionario che ha influenzato generazioni di artisti e cambiato il modo di concepire la musica. La loro attività si è concentrata negli anni ’70, creando un’onda di suoni forti e innovativi.

Esiste un momento preciso in cui il rock'n'roll smette di essere musica e diventa leggenda. Non accade sui palchi, sotto i riflettori, mentre migliaia di persone urlano il tuo nome. Accade nei corridoi degli hotel, nei bungalow di ville hollywoodiane, nelle ore piccole quando la notte ha già divorato ogni buon senso e restano solo quattro musicisti britannici, troppo famosi e troppo ubriachi per ricordare da dove vengono. I Black Sabbath quel momento lo vissero infinite volte, trasformando ogni tour americano in un'odissea degna di un romanzo di Hunter S. Thompson. Gli anni Settanta e il battesimo americano del rock duro britannico. Quando i Black Sabbath sbarcarono negli Stati Uniti nei primi anni Settanta, l'America non era ancora pronta per loro — o forse lo era fin troppo.