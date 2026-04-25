Bitetto il Roma KlavierTrio sfida il tempo tra Beethoven e novità
Domenica 26 aprile, l'Auditorium Santa Maria di Bitetto ospiterà il concerto del Roma KlavierTrio. La serata prevede l'esecuzione di brani di Beethoven e altre composizioni, tra cui la prima esecuzione assoluta di un pezzo di un compositore identificato solo con l'iniziale M. L'evento si inserisce nella programmazione musicale della città e vedrà la presenza del trio per un recital di musica da camera.
? Cosa sapere Il Roma KlavierTrio suona a Bitetto domenica 26 aprile all'Auditorium Santa Maria.. Il programma include la prima esecuzione assoluta del brano di M. Palmacci.. Domenica 26 aprile alle ore 17:30, l’Auditorium Santa Maria a Bitetto ospiterà il concerto del Roma KlavierTrio, un appuntamento che segna la XXXIII Stagione Concertistica curata dall’Associazione Benedetto Marcello a Teramo. Il programma, intitolato Suggestioni della Mitteleuropa, porterà in scena un percorso che spazia dal classico al contemporaneo. I protagonisti della serata sono Antonio D’Andrea al violino, Sandro De Blasio al violoncello e Giampiero Bruno al pianoforte.🔗 Leggi su Ameve.eu
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