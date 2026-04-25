BIRTH IS A DREAM – Dove nascere è una guerra

In Malawi, ho avviato il progetto BIRTH IS A DREAM, che si concentra sulle sfide legate al parto nel paese. Le parole della lingua locale indicano che molte donne affrontano ostacoli significativi durante il parto, spesso legati alla mancanza di strutture adeguate e di assistenza medica qualificata. La realtà evidenzia che le nascite si verificano in condizioni che mettono a rischio la vita delle mamme e dei neonati.

In Malawi, dove ho iniziato il progetto BIRTH IS A DREAM, nella lingua locale le parole per “gravidanza” si traducono in “tra la vita e la morte” e “malata”: una metafora potentissima delle condizioni in cui molte donne vivono la maternità, partoriscono, rischiano di morire o subire traumi per tutta la vita. Ogni anno, quasi 180.000 donne africane muoiono per complicazioni legate alla gravidanza o al parto: una guerra silenziosa. Christine ha 17 anni, è già sposata e ha perso il suo primo figlio a 16 anni. Ora, incinta di 7 mesi, si prende cura delle faccende di casa e della famiglia, tra cui andare a prendere l’acqua e trasportare pesanti bidoni.🔗 Leggi su It.insideover.com

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[Multi-SUB] On Her Deathbed She Learned the Truth—Now the Fake Son Will Pay

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