Questa settimana la stable di NXT chiamata i Birth Right si è arricchita con l’ingresso di Charlie Dempsey, approvato da Fit Finlay e William Regal. La formazione, che può funzionare anche senza la presenza di David Finlay, ora conta nuovi membri che rafforzano il gruppo. La novità segna un cambiamento nella composizione della squadra, senza coinvolgere altri elementi.

Questa settimana la nuova stable di NXT, i Birth Right, è stata completata dall’innesto di Charlie Dempsey, arrivato con la benedizione di Fit Finlay e William Regal. Parliamo di una stable che punta a ritagliarsi uno spazio importante grazie alle proprie radici, un “diritto di nascita” finora ignorato e calpestato a detta loro. Un diritto di nascita che dovrebbe portargli opportunità solo per il nome, senza dover fare la gavetta come tanti altri talenti di NXT. Al gruppo composto da Lexis King, Arianna Grace, Channing Lorenzo, Uriah Connors e Charlie Dempsey si sarebbe dovuto unire David Finlay, per cui era previsto il ruolo da leader vista la sua maggiore esperienza e pedigree, essendo stato leader del Bullet Club e dei War Dogs in NJPW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - I Birth Right possono funzionare anche senza David Finlay

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