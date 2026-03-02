Happy Birth+Day | Stelle terrestri in scena a Polistena

A Polistena, si tiene lo spettacolo “Happy Birth+Day | Stelle terrestri”, ideato da Anna Zago e diretto da Nicoletta Robello. La rappresentazione mette in scena le interpretazioni di figure come Jacqueline Kennedy, Marilyn Monroe e Maria Callas, interpretate da attrici che ripropongono le loro storie. Lo spettacolo sarà presentato in scena, offrendo uno sguardo alle vite delle tre icone, senza analisi o approfondimenti.

Cosa sarebbe successo se Jacqueline Kennedy, Marilyn Monroe e Maria Callas, tre delle più celebri icone del passato, avessero agito diversamente da come hanno fatto? Un viaggio brillante e folle, in uno spazio sospeso, di attesa, che diventa luogo in cui il passato si mescola con un presente, per un “qui e ora” che potrebbe essere “sempre e ovunque”. "Incontrandosi oggi, queste donne incarnano ciò che le tre icone non hanno potuto essere allora, aprendo scenari immaginari, controfattuali, utopici. La confusione non è un limite ma un dispositivo estetico: il testo invita a perdersi nei rimandi, nei doppi sensi, nelle possibilità, in tre differenti piani, anzi quattro se pensiamo che esiste anche il piano antico del mito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Happy Birth+Day – Stelle terrestri: e se Jackie, Marilyn e Callas avessero scelto diversamente?Lo spettacolo di Anna Zago, diretto da Nicoletta Robello in scena il 6 e 7 marzo a Polistena e Filadelfia per la stagione Lo sguardo oltre di Dracma ... corrieredellacalabria.it

A Mestre Happy Birth+Day – Stelle terrestri, nuova produzione di Pantakin e Theama TeatroHappy Birth+Day – Stelle terrestri, scritto da Anna Zago, diretto da Nicoletta Robello e interpretato da Manuela Massimi, Anna Zago e Lia Zinno è una coproduzione Pantakin, Theama Teatro, Dracma ... nonsolocinema.com

