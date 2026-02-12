Due nuove specie di farfalle nel parco delle Foreste Casentinesi

Due nuove specie di farfalle sono state avvistate nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che si estende anche nel territorio di Bagno di Romagna. Le farfalle sono apparse tra i fiori e le foglie, volteggiando leggere e agili. Gli esperti le hanno identificate come specie mai viste prima in zona, segno di un ecosistema ancora vivo e in movimento. La scoperta ha suscitato curiosità tra gli appassionati di natura e conservazione.

Due nuove farfalle volano leggere e leggiadre nella grande area protetta del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche un buon lembo del territorio di Bagno di Romagna. La scoperta è avvenuta nel corso del monitoraggio effettuato nel Parco, nel 2025, sulle farfalle e falene. Un monitoraggio per studiare lo stato di integrità della comunità di queste importanti popolazioni, di cui, è ormai accertato, come la maggior parte di questi lepidotteri sia in declino in tutta Europa. Le due nuove farfalle sono state segnalate al Parco dal ricercatore e fotografo Giuseppe Molinari, che le ha anche impresse nei suoi splendidi clic.

