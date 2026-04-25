? Cosa sapere Valerio Binasco dirige Circle Mirror Transformation di Annie Baker al Piccolo Teatro Strehler.. Le repliche del debutto italiano proseguiranno fino a domenica 3 maggio.. Martedì prossimo il Piccolo Teatro Strehler ospiterà il debutto italiano di Circle Mirror Transformation, opera di Annie Baker che vede Valerio Binasco alla regia insieme a Pamela Villoresi, Alessia Giuliani, Andrea Di Casa e Maria Trenta. L’autrice di Boston, già insignita del Premio Pulitzer nel 2014, porta finalmente in Italia un testo che mette al centro la forza dell’invisibile. La messa in scena curata dal direttore artistico dello Stabile di Torino si concentrerà su una classe di improvvisazione situata in un contesto rurale, dove un gruppo di allievi, per lo più sopra la mezza età, affronta le proprie fragilità attraverso il gioco teatrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Binasco al Piccolo: il potere del silenzio nel debutto di Annie Baker

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