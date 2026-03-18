Cuore bruciato il direttore generale del Monaldi rompe il silenzio sugli errori nel caso del piccolo Domenico

Il direttore generale dell'ospedale Monaldi ha deciso di parlare per la prima volta sulla vicenda di Domenico, un bambino coinvolto in un caso medico controverso. La dirigente sanitaria Anna Iervolino ha spiegato dettagliatamente le tappe della vicenda e le decisioni prese all’interno dell’ospedale, fornendo una ricostruzione degli eventi senza entrare in giudizi o ipotesi.

L’Ospedale Monaldi di Napoli torna sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto dopo un trapianto con cuore bruciato. La direttrice generale della struttura, Anna Iervolino, ha ricostruito per la prima volta l’intera sequenza degli eventi, dal 23 dicembre – giorno dell’intervento – fino al decesso avvenuto dopo due mesi di agonia in terapia intensiva. Una vicenda segnata da errori, omissioni e decisioni ancora oggi nel mirino degli inquirenti. Cosa è successo a Domenico Caliendo, la ricostruzione del Monaldi Domenico era giunto al trapianto in condizioni gravissime, con un quadro clinico già compromesso e senza alternative terapeutiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cuore bruciato, il direttore generale del Monaldi rompe il silenzio sugli errori nel caso del piccolo Domenico Articoli correlati Caso del “cuore bruciato”, il piccolo Domenico non ce l’ha fattaNon ce l’ha fatta il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo di Nola che circa due mesi fa è stato operato all’ospedale Monaldi di Napoli per... Aggiornamenti e notizie su Cuore bruciato Temi più discussi: Un cuore bruciato: la sanità è un sistema complesso; Caso cuore bruciato: ipotesi errore farmacologico durante il prelievo a Bolzano; Giuseppe Caianiello ex direttore di cardiochirurgia del Monaldi contro Guido Oppido: Protetto dalla politica; Studio Aperto: Cuore bruciato, spunta un altro caso Video. Bimbo col cuore bruciato, caso sulle dimissioni del direttore amministrativo del Monaldi che poi le ritiraIl segretario regionale di FI, Martusciello, chiede le dimissioni di anche altri medici del Monaldi, ma il direttore amministrativo le ha ritirate ... virgilio.it Bimbo dal cuore bruciato, la Regione manda gli ispettori al Monaldi: congelati i trapianti di cuore pediatriciSospesi i trapianti di cuore al Monaldi di Napoli dopo la morte del piccolo Domenico. Il presidente Roberto Fico dispone un'ispezione straordinaria ... virgilio.it Non c'è stato, per ora, il temuto effetto negativo sulle donazioni di organi dopo la vicenda del piccolo Domenico, il bambino di appena due anni a cui era stato impiantato un cuore bruciato all'ospedale Monaldi di Napoli. Anzi, nel periodo gennaio-marzo 2026 l - facebook.com facebook La linea: cuore bruciato, il caso Monaldi x.com