Genovese 1,4 milioni per rilanciare borghi e scuole | il piano

Un investimento di 1,4 milioni di euro è stato destinato a sette località tra costa e entroterra nel territorio genovese, con l’obiettivo di rilanciare borghi e scuole. Le risorse sono state assegnate attraverso il Fondo strategico regionale e mirano a sostenere progetti di sviluppo nelle aree interessate. L’intervento riguarda diverse realtà locali e fa parte di un piano più ampio di riqualificazione e valorizzazione del territorio.

Un nuovo flusso di risorse economiche sta per trasformare il volto di sette realtà diverse tra la costa e l’entroterra del genovese, grazie a un impegno finanziario di 1,4 milioni di euro stanziato tramite il Fondo strategico regionale. L’annuncio, che coinvolge interventi mirati alla rigenerazione urbana e alla sicurezza delle infrastrutture scolastiche, è stato dato dall’assessore Scajola, delineando una mappa di lavori che tocca borghi storici, centri abitati e aree verdi. Dalla sicurezza scolastica al decoro dei borghi: i dettagli del piano territoriale. Il piano di investimenti si traduce in azioni estremamente diversificate, pensate per rispondere alle necessità specifiche di ogni singolo comune coinvolto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genovese, 1,4 milioni per rilanciare borghi e scuole: il piano Notizie correlate Calabria, 26 comuni uniti a Roma: piano per rilanciare i borghiA Roma, presso la Sala Zuccali di Palazzo Giustiniani, si è riunito il 1° aprile scorso un gruppo di amministratori e rappresentanti locali per... Borghi marchigiani: 100 milioni per rilanciare i centri storiciIl Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo ha ospitato la seconda edizione del Premio Livio Scattolini, un riconoscimento volto a celebrare l’eccellenza... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Carlo Felice: Regione conferma il sostegno da 1,7 milioni e prepara l’iter per un ulteriore milione; Meteo, inizio settimana con cielo coperto e precipitazioni sparse su tutta la Liguria. Rigenerazione urbana a Genova, ecco dove andranno i fondi per 1,4 milioniGenova – Ammonta a 1,4 milioni di euro lo stanziamento che riceverà il territorio genovese, attraverso le risorse del Fondo strategico regionale, per 7 interventi di rigenerazione urbana ed edilizia s ... ilsecoloxix.it Rigenerazione urbana, 1.4 milioni dal fondo strategico per sei interventi in provincia di GenovaRigenerazione urbana, 1.4 milioni dal fondo strategico per sei interventi in provincia di Genova ... msn.com Una bella vista del cuore urbano genovese da Spianata Castelletto Genova facebook