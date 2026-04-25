L’Autorità garante della concorrenza ha deciso di avviare un’indagine in seguito all’esposto presentato dal Codacons riguardo ai supplementi applicati dalle compagnie aeree per il carburante. Queste richieste di pagamento sono state fatte ai clienti che avevano già acquistato i biglietti, in relazione all’aumento dei costi del carburante. L’intervento si concentra sui possibili comportamenti delle compagnie e sulle pratiche commerciali adottate.

L’ Antitrust ha accolto l’esposto del Codacons sui supplementi per il carburante che alcune compagnie aeree hanno chiesto ai viaggiatori che avevano già acquistato i biglietti aerei. L’associazione ha chiesto di verificare se questa pratica violi o meno il diritto europeo, che impone grande trasparenza in queste comunicazioni. L’Agcm ha quindi chiesto al Codacons di presentare tutte le segnalazioni di comportamenti simili da parte di utenti italiani, per valutare meglio quale sia stato l’effettivo impatto di queste richieste. Una delle compagnie coinvolte, Volotea, prevede però nelle proprie condizioni d’uso che supplementi simili possano essere richiesti anche dopo l’acquisto del biglietto.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Biglietti aerei, prezzi aumentati per il costo del carburante: l’Antitrust apre l’indagine

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