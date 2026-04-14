Antitrust | 1,4 miliardi di multe tra Big Tech e prezzi del carburante

Nel corso dell’ultimo anno, l’Autorità Antitrust ha emesso sanzioni per un totale di 1,4 miliardi di euro, riguardanti principalmente le grandi aziende tecnologiche e il settore dei carburanti. Sono stati avviati 21 procedimenti istruttori per verificare il rispetto delle norme sulla concorrenza. Questi interventi sono stati finalizzati a tutelare il mercato e prevenire pratiche anticoncorrenziali.

Il bilancio dell’Autorità Antitrust per l’anno appena trascorso segna un totale di 1,4 miliardi di euro in sanzioni emesse a seguito di 21 diversi procedimenti istruttori volti a garantire la libera concorrenza. Durante la presentazione della Relazione annuale, Rustichelli ha evidenziato come tre specifici interventi siano stati fondamentali per proteggere il corretto funzionamento dei mercati digitali e dei servizi essenziali. Dall’energia ai big tech: i settori sotto osservazione. L’intervento più pesante ha colpito le principali compagnie petrolifere, colpite da una multa superiore a 936 milioni di euro per aver coordinato i prezzi relativi alla componente bio nei carburanti per autotrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antitrust: 1,4 miliardi di multe tra Big Tech e prezzi del carburante Leggi anche: Giornata del gatto, boom dell’economia felina: tra cibo e servizi hi-tech vale miliardi Crosetto a Monaco tra alleati, industria e big techA margine della Munich security conference il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tessuto una fitta agenda di colloqui con diverse delle...