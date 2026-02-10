Durante la partita tra Biella e Varese si sono verificati momenti di tensione tra i tifosi. Alcuni cercano lo scontro, ma le forze dell’ordine sono intervenute subito per mantenere la calma e prevenire incidenti. La partita si è svolta senza ulteriori problemi, ma l’atmosfera rimane calda e tesa.

Nessun ferito e nessun grave disordine: questo il bilancio della partita tra Biellese e Varese, disputata ieri allo stadio di Biella, dove la professionalità delle forze dell'ordine ha impedito che la tensione tra le tifoserie rivali degenerasse in scontri. L'intervento tempestivo degli operatori ha garantito la sicurezza dei circa 1.500 spettatori presenti, evitando il contatto fisico tra i gruppi più accesi. La sicurezza allo stadio di Biella Tensioni e tentativi di contatto tra tifosi Accertamenti in corso e possibili provvedimenti La sicurezza allo stadio di Biella La giornata di ieri allo stadio di Biella è stata caratterizzata da un clima particolarmente teso.

© Virgilio.it - Tensioni allo stadio durante la gara tra Biella e Varese, tifosi cercano lo scontro ma interviene la polizia

