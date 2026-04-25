Bibus Italia S.r.l. di Persiceto ha annunciato di aver completato l’acquisizione di un ramo aziendale di Oilsafe S. La transazione riguarda la divisione Industrial Hydraulics, che ora fa parte del gruppo Bibus. La società ha comunicato questa operazione senza fornire dettagli sui termini finanziari o sui motivi specifici. La notizia arriva in un momento di espansione per l’azienda, che continua a consolidare la propria presenza nel settore.

Cresce la Bibus Italia S.r.l. di Persiceto. L’azienda ha annunciato il completamento dell’acquisizione del ramo Industrial Hydraulics di Oilsafe S.r.l., un’operazione che segna un importante passo strategico per entrambe le aziende nel settore dell’oleodinamica stazionaria. L’accordo, spiega una nota della società, nasce dalla volontà condivisa di consolidare la propria presenza sul mercato e offrire ai clienti un portafoglio di soluzioni e servizi sempre più completo, specializzato e tecnologicamente avanzato. Alessandro Campi, Managing Director di Oilsafe, ha dichiarato: "Questa operazione rappresenta un passo strategico importante per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Bibus cresce con un’acquisizione. Rilevato un ramo della Oilsafe; Modena, Bibus Italia ha acquisito il ramo Industrial Hydraulics di Oilsafe.

Bibus cresce con un’acquisizione. Rilevato un ramo della OilsafeCresce la Bibus Italia S.r.l. di Persiceto. L’azienda ha annunciato il completamento dell’acquisizione del ramo Industrial Hydraulics di Oilsafe S.r.l., un’operazione che segna un importante passo ... ilrestodelcarlino.it