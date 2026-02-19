Maria Luisa Pacelli ha annunciato che il futuro dell’Accademia Carrara si concentrerà sull’ampliamento del patrimonio artistico, puntando a un’acquisizione importante. Nel 2025, l’istituzione ha registrato 83.883 visitatori, dimostrando una crescita costante. La direttrice sottolinea l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale senza dimenticare il legame con il territorio. La strategia prevede investimenti mirati per valorizzare le opere già in collezione e attrarre nuovi visitatori. La Carrara si prepara a una fase di sviluppo, mantenendo il suo ruolo centrale nella scena culturale locale.

Intervista. Con 83.883 ingressi nel 2025, l’Accademia Carrara guarda al posizionamento internazionale senza perdere il radicamento locale. L’obiettivo è diventare un museo di riferimento nazionale L’intervista a Maria Luisa Pacelli, direttrice dell’Accademia Carrara di Bergamo, è il secondo appuntamento del progetto editoriale che nei prossimi mesi intende attraversare e raccontare lo stato della cultura bergamasca attraverso la voce dei principali referenti delle agenzie culturali pubbliche e private della città. L’Accademia Carrara, con la sua storia, il suo patrimonio rappresenta uno dei presìdi culturali più autorevoli del territorio e un osservatorio privilegiato sul rapporto tra qualità scientifica, responsabilità civica e costruzione di comunità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Maria Luisa Pacelli sul futuro della Carrara: «Lavorare sul patrimonio con almeno un’acquisizione significativa»

La preside 2 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della fiction con Luisa Ranieri e il finale della storiaLa conferma ufficiale non arriva ancora, ma sembra ormai certo che la fiction con Luisa Ranieri avrà una seconda stagione.

Leggi anche: La Preside 2 si farà? Tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction con Luisa Ranieri su Rai 1

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.