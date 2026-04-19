Cade ramo nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano FOTO

Nella notte un ramo di un pino domestico è caduto nel giardino della scuola Santa Maria, situata a Coverciano. La scuola e il giardino erano chiusi e vuoti al momento dell’incidente. Nessuno è rimasto coinvolto e non si sono registrati danni a persone o proprietà. La caduta è avvenuta nel periodo in cui il giardino non era frequentato.

Questa notte è caduto un ramo da un pino domestico nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a Campo di Marte, mentre la scuola e il giardino erano chiusi e vuoti. A renderlo noto è la stessa amministrazione comunale.Il ramo è caduto da una pianta con un tronco di 58 cm e con altezza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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