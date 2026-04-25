BF balzo di fatturato e margini Accelerano le attività in Africa

Da ilgiornale.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del 2025, la società agroindustriale ha registrato un incremento nei principali indicatori finanziari, con un fatturato di 1,73 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto all'anno precedente. L'EBITDA si è attestato a 129 milioni di euro, con una crescita del 29%, mentre l'utile netto ha raggiunto i 15 milioni di euro. Contestualmente, l'azienda ha potenziato le sue attività in Africa, rafforzando la presenza sul territorio.

BF archivia il 2025 con fatturato e margini in crescita. Il consiglio d'amminsitrazione della società agroindustriale, infatti, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione di 1,73 miliardi (+15%), un ebitda (il margine operativo lordo) di 129 milioni (+29%) e un utile di 15 milioni. La crescita registrata è imputabile, oltre che all'ampliamento dell'area di consolidamento attraverso l'imputazione integrale di diverse società controllate durante dello scorso anno; oltre alla crescita registrata nell'unità di business internazionale. In particolare, quest'area del gruppo ha registrato una forte crescita del valore della produzione (+226%, equivalente a 120 milioni nel 2025 rispetto ai 37 milioni del 2024) e della marginalità (con un Ebitda di 16 milioni nel 2025 rispetto a quello di 4 milioni registrato l'anno prima).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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