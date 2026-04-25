BF balzo di fatturato e margini Accelerano le attività in Africa

Nel corso del 2025, la società agroindustriale ha registrato un incremento nei principali indicatori finanziari, con un fatturato di 1,73 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto all'anno precedente. L'EBITDA si è attestato a 129 milioni di euro, con una crescita del 29%, mentre l'utile netto ha raggiunto i 15 milioni di euro. Contestualmente, l'azienda ha potenziato le sue attività in Africa, rafforzando la presenza sul territorio.

BF archivia il 2025 con fatturato e margini in crescita. Il consiglio d'amminsitrazione della società agroindustriale, infatti, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione di 1,73 miliardi (+15%), un ebitda (il margine operativo lordo) di 129 milioni (+29%) e un utile di 15 milioni. La crescita registrata è imputabile, oltre che all'ampliamento dell'area di consolidamento attraverso l'imputazione integrale di diverse società controllate durante dello scorso anno; oltre alla crescita registrata nell'unità di business internazionale. In particolare, quest'area del gruppo ha registrato una forte crescita del valore della produzione (+226%, equivalente a 120 milioni nel 2025 rispetto ai 37 milioni del 2024) e della marginalità (con un Ebitda di 16 milioni nel 2025 rispetto a quello di 4 milioni registrato l'anno prima).🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - BF, balzo di fatturato e margini. Accelerano le attività in Africa Notizie correlate Xenia registra un balzo del 26% nel fatturato, segnando un’espansione significativa nel settore tecnologico.Xenia, società specializzata nel settore dell’ospitalità con sede in Italia, ha registrato un incremento del 26% del fatturato nel 2025, portandolo a... Leggi anche: Cantiere via Torino: “Ristori per i negozi, c’è già netto calo fatturato. Si rischia di far chiudere attività storiche”