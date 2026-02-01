Xenia registra un balzo del 26% nel fatturato segnando un’espansione significativa nel settore tecnologico

Xenia ha chiuso il 2025 con un balzo del 26% nel fatturato, arrivando a 72,1 milioni di euro. La società, attiva nel settore dell’ospitalità, conferma così una crescita forte e costante. L’aumento sorprende considerando il mercato, e segna una svolta importante per l’azienda italiana.

Xenia, società specializzata nel settore dell'ospitalità con sede in Italia, ha registrato un incremento del 26% del fatturato nel 2025, portandolo a 72,1 milioni di euro. Il risultato, superiore ai target previsti dal piano industriale 2025-2028, testimonia una fase di espansione significativa per l'azienda, che ha consolidato la propria presenza nel mercato del turismo e dell'accoglienza. L'accelerazione della crescita è stata accompagnata da un aumento del numero delle strutture gestite, passate da 10 a 17 nell'arco dell'anno, superando il piano che prevedeva 16 hotel entro il 2028. Il percorso strategico prevede il raggiungimento di 28 strutture entro il 2028, con un obiettivo di ricavi complessivi pari a 120 milioni di euro.

