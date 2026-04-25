Dopo la vittoria per 2-0 contro il Bari, l’Avellino si è ritrovato con entusiasmo e fiducia. I tifosi presenti sotto la Curva Sud hanno mostrato un entusiasmo evidente, esprimendo la loro gioia per la prestazione della squadra. La partita ha portato un senso di soddisfazione tra i supporter, che hanno condiviso un momento di emozione collettiva. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con maggiore sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo per 2-0 contro il Bari, l’ Avellino ritrova entusiasmo e consapevolezza. A raccontarlo è Michele Besaggio, protagonista del match con il gol che ha sbloccato la gara. “ Arriva una vittoria importante, meritata per il controllo nel primo tempo e con lo sprint nella ripresa ” ha spiegato il centrocampista biancoverde, sottolineando la qualità della prestazione offerta dalla squadra. Besaggio ha poi commentato anche la sua situazione personale e il tema delle rotazioni: “ Le panchine? Non fanno mai piacere, ma le scelte sono del mister e a noi tocca farci trovare pronti. Sono felice di aver risposto bene trovando anche il gol “.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Besaggio: “Sotto la Curva Sud emozione unica, felice per il gruppo”

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Si parla di: Besaggio: Playoff? Giusto crederci. Ci sono margini di miglioramento.

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