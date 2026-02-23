Pisilli il sogno diventato realtà | Segnare sotto la Sud è un’emozione indescrivibile Si volevo fare il giornalista…

Niccolò Pisilli ha segnato un gol decisivo che ha portato la Roma alla vittoria, dimostrando il suo talento nato nella cantera di Trigoria. La gioia sul suo volto e l’entusiasmo dei tifosi hanno confermato quanto questa rete rappresenti un sogno diventato realtà. Pisilli, che sogna di fare il giornalista, si è divertito a festeggiare sotto la Curva Sud, lasciando il pubblico incantato. La scena resta impressa come uno dei momenti più belli della stagione.