Roma Calafiori sogna il ritorno | Esperienza lasciata a metà Voglio esultare sotto la Curva Sud

Il difensore attualmente all'Arsenal ha dichiarato di desiderare un ritorno in Italia, esprimendo il desiderio di esultare sotto la Curva Sud, e ha parlato di un’esperienza lasciata a metà. Ha anche ricordato di essere ancora tifoso e di aver vissuto da sfegatato in passato. La sua volontà di tornare nel club del cuore è stata confermata attraverso queste parole.

Riccardo Calafiori e la Roma, un amore interrotto sul più bello e la voglia di abbracciarsi di nuovo. Il difensore, oggi in forza all'Arsenal, non nasconde il desiderio di tornare nella città in cui è nato e cresciuto (è nato a pochi passi dal Vaticano). E nella squadra che ha sempre tifato prima di un abbandono incomprensibile. "Sì, mi piacerebbe tornare alla Roma - ammette Calafiori in un'intervista al podcast Supernova-. Ovviamente non posso pianificare adesso tutta la mia carriera, ma vorrei tornare perché l'ho lasciata a metà. Era iniziato tutto benissimo: il gol (contro lo Young Boys, ndr) e la possibilità di giocare di più. Poi per vari motivi prima sono stato in prestito e poi venduto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, Calafiori sogna il ritorno: "Esperienza lasciata a metà. Voglio esultare sotto la Curva Sud"