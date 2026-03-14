Tata Matilda e il grande botto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Tata Matilda e il grande botto: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Stasera, sabato 14 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tata Matilda e il grande botto, film del 2010 diretto da Susanna White, tratto dalla serie di libri Tata Matilda della scrittrice inglese Christianna Brand, sequel del film Nanny McPhee – Tata Matilda del 2005. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Lunedì 19 Giugno 1944, durante la Seconda guerra mondiale, Isabel Green (Maggie Gyllenhaal) cerca di portare avanti la sua fattoria e il suo negozio dopo la difficile separazione dal marito, partito come soldato; a renderle la vita difficile ci pensano la sua anziana e pasticciona aiutante Mrs. 🔗 Leggi su Tpi.it

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