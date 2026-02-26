Venerdì al teatro Stignani si svolge un evento particolare dedicato al teatro civile, con un incontro tra un attore e il pubblico. La giornata prevede momenti di confronto e dialogo, offrendo un’occasione per approfondire tematiche sociali attraverso il linguaggio teatrale. L’appuntamento si inserisce in un calendario ricco di iniziative volte a coinvolgere il pubblico in discussioni aperte e dirette.

Imola, 26 febbraio 2026 – Prima il confronto, poi la scena. Giornata dedicata al teatro civile quella che animerà venerdì il teatro Ebe Stignani. Alle 18 riflettori puntati sull’incontro pubblico con Elio Germano e Teho Teardo, moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino. Un momento di dialogo aperto, a ingresso libero fino a esaurimento posti, pensato per approfondire i temi dello spettacolo ‘La guerra com’è’ e, più in generale, il ruolo dell’arte nel raccontare il presente. Guerra, diritti, responsabilità individuale e collettiva: saranno questi i nodi al centro del confronto, in un faccia a faccia con il pubblico che promette riflessioni tutt’altro che scontate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Evento speciale al teatro Stignani: Elio Germano incontra il pubblico

Germano e Teardo allo Stignani . Sette recite più un evento specialeUn dialogo aperto sulla guerra, i diritti e la responsabilità dell’arte nel raccontare il presente.

Elio Germano e Teho Teardo incontrano il pubblico imoleseL’incontro, pensato come spazio di riflessione condivisa su teatro civile, impegno e responsabilità nel racconto del presente, sarà moderato da...

Temi più discussi: Germano e Teardo allo Stignani . Sette recite più un evento speciale; Evento in scena Romeo Castellucci a Perugia; L’OLIMPIADE DI VIVALDI IN SCENA AL TEATRO MARIO DEL MONACO DI TREVISO PER LA CHIUSURA DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA; Eventi week end 21 e 22 febbraio 2026 nelle Marche: speciale Carnevale!.

AGENZIA CYRANO, di Laura Grimaldi e Andrea Papale, al Teatro TrastevereEvento speciale al Teatro Trastevere: AGENZIA CYRANO, di Laura Grimaldi e Andrea Papale, dal 24 febbraio al 1 marzo 2026, per la regia di Federico Capponi. corrierenazionale.it

Napoli Milionaria!, il film di Eduardo De Filippo fa tutto esaurito al Teatro San CarloIl lungometraggio del 1962, adattamento del classico di Eduardo De Filippo, è stato scelto per l'apertura dell'evento Napoli Millenaria, la grande festa per il 2500esimo compleanno della città di ... tg24.sky.it

IL MONDO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO PER IL NO AL REFERENDUM. APPELLO PROMOSSO DALL' ANPI Tra firmatari: Maurizio de Giovanni, Elio Germano, Milena Vukotic, Mauro Biani, PIF, Daniele Silvestri, Tomaso Montanari, Gad Lerner x.com

La voce di EMERGENCY e di Gino Strada stasera al Teatro Verdi Non una semplice messa in scena, ma un racconto che prende forma attraverso parola e suono. Con Elio Germano e Teho Teardo la voce e la musica diventano strumenti di testimonianz facebook