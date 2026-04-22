Per celebrare la Liberazione arriva a teatro Tana libera tutti di Gianfranco Gori

Una riflessione sulla libertà a tutto tondo, alla vigilia della festa della Liberazione. La Sala dell’Arengo del Castello Malatestiano di Longiano, venerdì 24 aprile alle 20.30, ospiterà l’evento “Tana libera tutti. Finché qualcuno è nascosto, nessuno è veramente libero”. Lo spettacolo inedito, a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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