Mattarella | Viva la Liberazione Viva la Repubblica

In occasione di una commemorazione, il presidente della Repubblica ha espresso parole di riconoscimento per coloro che hanno lottato per la libertà, ricordando il sacrificio di chi ha contribuito a restituirla. Ha inoltre ribadito l’impegno della Repubblica italiana a favore della pace, dei diritti umani e della promozione di società più giuste e solidali a livello nazionale e internazionale.

ROMA, 23 APR – “Nel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l’impegno della Repubblica italiana in favore della pace, del rispetto dei diritti umani e della costruzione di società nazionali e internazionali più giuste e solidali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’81° anniversario della Liberazione. “Con questi sentimenti – ha aggiunto concludendo il suo discorso -, rinnovo a tutti voi il saluto più cordiale e il ringraziamento più intenso per il prezioso contributo che continuate a recare all’Italia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: “Viva la Liberazione. Viva la Repubblica” In Iran la popolazione festeggia la morte di Khamenei Notizie correlate Presentata la nuova edizione di “A scuola con Viva”, il progetto di Viva Servizi per la tutela dell’acqua tra i più giovaniANCONA – «Realizzare iniziative e momenti formativi con le scuole che promuovano tra i più giovani la cultura del non spreco di acqua e... Leggi anche: Viva Giuliano e viva i foglianti, fonti di idee, follia e ottimismo! Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mattarella, nel ricordo della Resistenza l'Italia ribadisce l'impegno per la pace; 25 Aprile a San Severino, Mattarella con il ministro Crosetto per la cerimonia della Liberazione; Mattarella, se prevale legge del più forte è barbarie nella vita internazionale. Mattarella Liberazione una delle pagine fondanti della storia della Repubblica, suoi valori scolpiti nella CostituzioneROMA (ITALPRESS) - A tutti voi va il ringraziamento delle istituzioni e della comunità per l'impegno costante con cui custodite e tramandate la memor ... italpress.com Festa della Liberazione, Mattarella: Libertà e pace patrimonio da custodire, legge del più forte crea lutti e distruzioneNel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l'impegno della Repubblica italiana in favore della pace, del rispetto dei diritti umani e della costruzio ... msn.com Il presentatore tv filo-Putin, Vladimir Solovyov, torna sull'Italia e attacca anche Mattarella. "Quando paragona la Russia al Terzo Reich non sapete di che parla" #ANSA - facebook.com facebook Mattarella: "I valori della Liberazione scolpiti nella Costituzione. Se prevale la legge del più forte è la barbarie nella vita internazionale" #ANSA x.com