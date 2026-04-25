Benzina | il Codacons smaschera il falso risparmio e l’inflazione

Il Codacons ha pubblicato un rapporto in cui critica il governo riguardo ai prezzi della benzina e al costo dei carburanti. Secondo l'associazione, il prezzo del diesel senza sconto accise sarebbe di 2,358 euro al litro, diverso da quanto annunciato dal Ministero delle imprese. Nel frattempo, ad aprile l'inflazione alimentare è aumentata dello 0,5%, con aumenti sui prodotti freschi trasportati.

? Cosa sapere Codacons contesta il Mimit: senza sconto accise diesel a 2,358 euro al litro.. L'inflazione alimentare a marzo sale dello 0,5% colpendo i prodotti freschi trasportati.. Il Codacons contesta la recente comunicazione del Mimit sulla stabilità dei prezzi dei carburanti, evidenziando come i dati ufficiali possano offrire una visione distorta della realtà economica per i cittadini italiani. Secondo quanto rilevato dall’associazione, l’affermazione ministeriale secondo cui l’Italia presenterebbe la crescita più contenuta nei costi di benzina e gasolio rispetto alle altre grandi economie europee nasconde una verità contabile differente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benzina: il Codacons smaschera il falso risparmio e l’inflazione Notizie correlate Novantenne smaschera il falso carabiniere e lo fa acciuffare in casaLucca, 13 aprile 2026 – Un pomeriggio movimentato per Maurizio Bertagni, classe 1936 (90 anni a luglio), originario di Villetta di San Romano, da... Benzina cara: accise mobili, ma il risparmio è solo 4,7Il governo italiano sta valutando l’attivazione del meccanismo delle accise mobili per contrastare l’aumento dei prezzi di benzina e diesel, una... Contenuti di approfondimento Codacons, fuorviante l'interpretazione del Mimit su prezzi carburanti in Europa(ANSA) - ROMA, 24 APR - La posizione espressa dal Mimit su dati sull'andamento dei prezzi dei carburanti in Europa è del tutto fuorviante e fornisce un quadro non esatto della situazione. Lo afferm ... corrieredellosport.it Codacons, in 11 giorni prezzo medio gasolio scende solo del -3,7%, benzina -1,9%I ribassi dei listini dei carburanti alla pompa sono del tutto insufficienti e, ancora una volta, dimostrano le asimmetrie che caratterizzano il comparto dei prodotti petroliferi in Italia. (ANSA) ... ansa.it