Novantenne smaschera il falso carabiniere e lo fa acciuffare in casa

Un pomeriggio di aprile si è concluso con l’arresto di un uomo dopo che un novantenne ha scoperto che si trattava di un falso carabiniere. L’anziano, residente a Lucca, ha riconosciuto l’identità fraudolenta dell’individuo e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute a casa dell’uomo e lo hanno fermato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto anche la complicità del residente, che ha collaborato con le autorità.

Lucca, 13 aprile 2026 – Un pomeriggio movimentato per Maurizio Bertagni, classe 1936 (90 anni a luglio), originario di Villetta di San Romano, da anni residente a Castelvecchio, «Alpino dell’anno» 2025 dell’Associazione nazionale Alpini di Pisa-Lucca-Livorno, spirito giovanile e autocontrollo anche nei momenti di grande tensione, il quale è stato oggetto, venerdì scorso, di un tentativo di truffa, con il metodo del «falso maresciallo», fortunatamente sventata. Ci racconta Bertagni: «Erano circa le 13 e stavo per andare a pranzo quando è suonato il telefono fisso e una voce maschile si è presentata come maresciallo dei carabinieri della caserma di Borgo Giannotti a Lucca, chiedendo del cavalier Maurizio Bertagni, in quanto la mia auto sarebbe stata rilevata a Lucca vicino a un’abitazione dove era avvenuto un furto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Novantenne smaschera il falso carabiniere e lo fa acciuffare in casa La truffa perfetta? No: una nonna finge di cascarci e fa arrestare il falso carabiniere (VIDEO)A Roma, nel quartiere Nomentano, un tentativo di truffa ai danni di una donna di ottant’anni si è concluso con un colpo di scena degno di un film... Leggi anche: Anziano di 88 anni smaschera la truffa del “finto carabiniere” e fa arrestare una 23enne