Il governo italiano sta considerando l’attivazione delle accise mobili come misura per contenere l’aumento dei prezzi di benzina e diesel. Questa possibile decisione potrebbe essere adottata tramite un nuovo decreto legge o inserita nella conversione del decreto bollette. La proposta mira a ridurre il costo alla pompa, anche se il risparmio stimato si attesta intorno al 4,7 per cento.

Il governo italiano sta valutando l’attivazione del meccanismo delle accise mobili per contrastare l’aumento dei prezzi di benzina e diesel, una mossa che potrebbe arrivare tramite un nuovo decreto legge o integrandosi nella conversione del decreto bollette. Mentre la Guardia di Finanza avvia controlli mirati contro le speculazioni anomale rilevate presso alcune grandi compagnie petrolifere, il Consiglio dei Ministri atteso non garantirà necessariamente l’approvazione immediata se i tempi di definizione si allungheranno. L’impatto diretto sulle famiglie dipenderà dalla capacità dell’esecutivo di reperire risorse aggiuntive oltre al semplice meccanismo automatico, poiché le simulazioni indicano risparmi limitati a pochi centesimi senza fondi supplementari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina cara: accise mobili, ma il risparmio è solo 4,7

Articoli correlati

Guerra (Pd): "Accise mobili utili, ma solo in emergenza"Cecilia Guerra deputata Pd ed economista spiega cos’è il meccanismo delle accise mobili e quali potrebbero essere le conseguenze economiche...

Meloni: Pronti ad accise mobili se sale prezzo benzina – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Siamo al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini, per la nostra...

Contenuti utili per approfondire Benzina cara

Temi più discussi: Cosa sono le accise mobili, come funzionano, di quanto può calare la benzina; Caro carburanti, diesel supera i 2 euro: cosa cambia al distributore con le accise mobili; Caro carburanti: Meloni attende, ma il governo potrebbe già tagliare le accise; Guerra in Iran e aumento del prezzo dei carburanti, che cosa può fare il governo.

Caro benzina, governo lavora su accise. Attesa per convocazione CdmL’esecutivo studia una strategia basata su controlli anti-speculazione e aiuti agli automobilisti, e non è escluso il meccanismo delle accise mobili. Il provvedimento potrebbe arrivare sotto forma di ... tg24.sky.it

Accise mobili, la mossa di Meloni per tamponare l’emergenza prezzi benzina-diesel: ecco come funzionanoLa guerra in Iran sta provocando il caos sui mercati e il rischio è che si scateni, oltre al conflitto bellico, anche una crisi economica. I prezzi di petrolio e gas sono saliti a livelli che non si v ... affaritaliani.it

Prezzi alle stelle, la Calabria diventa un caso https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/benzina-prezzi-alle-stelle-calabria-regione-piu-cara-ditalia-intanto-il-governo-pensa-al-taglio-delle-accise-p1m1lj6r - facebook.com facebook

Benzina, prezzi alle stelle: Calabria regione più cara d’Italia. Intanto il Governo pensa al taglio delle accise x.com