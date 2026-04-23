Manuel Esposito, portiere classe 2005, ha debuttato in Serie C con il Benevento durante la partita contro il Giugliano. La sua prestazione si è conclusa con un pareggio senza reti, grazie anche a un calcio di rigore parato nel primo tempo. La presenza di Esposito tra i pali è stata confermata anche nella recente sfida contro l’Audace Cerignola, dimostrando la fiducia della squadra nelle sue capacità.

Tempo di lettura: 2 minuti Non fosse stato per il generoso calcio di rigore concesso al Giugliano, l’esordio in C di Manuel Esposito con la maglia del Benevento sarebbe stato davvero coi fiocchi considerando il conseguente clean sheet. Ma poco importa nell’economia del suo operato, perché il classe 2005 si è mosso con straordinaria autorità tra i pali e domenica contro l’Audace Cerignola toccherà ancora a lui vista l’indisponibilità di Vannucchi. In presa alta o in tuffo, il pipelet della Strega ha dimostrato di aver raggiunto già una notevole maturità ed a giugno sarà opportuno fare le giuste valutazioni per consentire al ragazzo di acquisire minutaggio e di conseguenza ulteriore esperienza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Esposito, il Benevento è in buone mani: il classe 2005 tra i pali anche con l’Audace Cerignola

Notizie correlate

Pio Esposito Inter, il gol alla Fiorentina porta il classe 2005 entra in un club ristrettissimo: il datodi Redazione Inter News 24Pio Esposito Inter, il giovane attaccante entra nel club esclusivo, eguagliando precocità storiche di attaccanti che hanno...

Benevento – Audace Cerignola, 100 biglietti per i cittadini di Sant’Agata: requisiti e modalitàTempo di lettura: < 1 minuto Il ’ ’ , in collaborazione con la società …, informa la cittadinanza che, nell’ambito del progetto promosso dalla...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Benevento a porte aperte: ci sono anche Manconi e Caldirola. LE FOTO; Benevento-Cerignola, biglietti in vendita: non sarà possibile acquistarli online; Benevento, Cerqua: Grande prestazione, abbiamo fatto il nostro dovere; Risultati, marcatori e classifica 36ª giornata.

Benevento chiama, la città risponde: caccia al SOLD OUT contro il Cerignola per la notte della promozione giallorossa!La corsa è partita, e adesso nessuno vuole restare fuori. La sfida tra Benevento Calcio e Audace Cerignola, ultima giornata di campionato, si avvicina a grandi passi e la città ha già iniziato a rispo ... sanniosport.it

Benevento–Audace Cerignola affidata a Iacobellis: tutte le designazioni del Girone CSarà Gioele Iacobellis, arbitro appartenente alla sezione AIA di Pisa, a dirigere la sfida in programma domenica sera tra Benevento e Audace Cerignola. Per il direttore di gara toscano, originario di ... sanniosport.it