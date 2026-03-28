Benevento-Cosenza varchi aperti con largo anticipo | la nota della società

Per la partita tra Benevento e Cosenza prevista per domenica 29, i varchi di accesso sono stati aperti con largo anticipo rispetto all'inizio dell'incontro. La società ha diffuso una nota ufficiale per comunicare questa decisione, che riguarda la gestione degli ingressi e la sicurezza dei tifosi presenti allo stadio. La disposizione si inserisce nelle misure adottate per garantire un regolare svolgimento dell'evento.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della gara Benevento-Cosenza, in programma domenica 29 marzo 2026, alle ore 12:30, il Benevento Calcio invita tutti gli spettatori ad anticipare il proprio arrivo allo stadio “Ciro Vigorito”, così da evitare lunghe attese ai varchi d’ingresso e consentire un regolare e rapido svolgimento dei controlli di sicurezza. I varchi saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 10:30. Inoltre si informa che, in riscontro alla decisione della riunione GOS tenutasi in Questura – per il settore Curva Sud – l’introduzione di striscioni, tamburi e megafoni, dovrà avvenire tassativamente mezz’ora prima dell’abituale apertura al pubblico; pertanto l’ingresso previsto per gli striscionisti dovrà avvenire entro le ore 10:00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Cosenza, varchi aperti con largo anticipo: la nota della società Articoli correlati Serie C: Cosenza sempre più leader, Trapani ko nel finale. Accesa la corsa playoff con il Benevento in vetta.Cosenza inarrestabile, Trapani ko nel finale: la Serie C si fa rovente Il Cosenza consolida la sua posizione nel girone C di Serie C con una vittoria... Il presidente dei biancorossi sceglie il no comment: la nota della società“La società non ritiene di dover rispondere a indiscrezioni non confermate che alimentano sulla stampa speculazioni incomplete e frammentarie. Cosenza-Benevento 2-1, Mister Floro Flores Contenuti utili per approfondire Benevento Cosenza varchi aperti con... Benevento-Cosenza, precedenti in salita: Larrivey firmò l’ultimo acuto bruzioBenevento-Cosenza è una partita che negli anni ha quasi sempre avuto tante difficoltà per i lupi. Lo dice la storia del confronto, soprattutto guardando alle gare giocate in casa dei giallorossi, dove ... cosenzachannel.it Cosenza, sfida alla pari col Benevento? Sì… nelle ultime ottoI rossoblù hanno tenuto il ritmo della capolista nel periodo più recente e si presentano al big match del Vigorito con numeri da alta classifica. I sanniti restano però imbattuti in casa ... cosenzachannel.it