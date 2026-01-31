Atalanta U23-Benevento i convocati di Floro Flores | out in tre

Domani pomeriggio l’Atalanta Under23 affronta il Benevento a Caravaggio. Mister Floro Flores ha convocato 23 giocatori, ma tre sono fuori per infortunio. La partita si gioca alle 14:30, e la squadra cerca punti importanti in vista della classifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 23 i convocati di mister Floro Flores per la trasferta in programma domani pomeriggio (ore 14:30) al comunale di Caravaggio contro l’Atalanta Under23. Tutti disponibili tranne i lungodegenti Ricci e Nardi oltre a Sena. PORTIERI: Esposito, Vannucchi, Russo DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Caldirola, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Viscardi CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia. ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atalanta U23-Benevento, i convocati di Floro Flores: out in tre Approfondimenti su Atalanta U23 Benevento Benevento-Siracusa, i convocati giallorossi: tre assenti per Floro Flores Al termine dell’allenamento odierno, l’allenatore Antonio Floro Flores ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida tra Benevento e Siracusa, valida per la 23ª giornata di Serie C Sky Wifi. Audace Cerignola-Benevento, i convocati di Floro Flores Domani alle 17:30, al “Monterisi”, si disputa una sfida importante tra Audace Cerignola e Benevento. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Atalanta U23 Benevento Argomenti discussi: Atalanta U23-Benevento, i tagliandi della partita; Dove vedere Atalanta U23-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni; 24° giornata Serie C, il Catania va a Sorrento: Benevento ospite dell'Atalanta U23, derby col Giugliano per la Salernitana; SERIE C SKY WIFI, ATALANTA U23-BENEVENTO: DIRIGE ALBERTO POLI. SERIE C SKY WIFI, ATALANTA U23-BENEVENTO I CONVOCATI DI MISTER FLORO FLORESAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 24^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, ... tvsette.net Dove vedere Atalanta U23-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Atalanta U23 e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com Atalanta U23, sirene inglesi per il baby Obric: il Brighton ci prova. L'indiscrezione - TuttoAtalanta.com facebook . @seriecofficial | Atalanta U23, dialoghi in corso per il rinnovo fino al 2028 di Federico Bergonzi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.