Slittino Cortina d’Ampezzo in festa | l’Italia conquista due ori nel doppio un trionfo storico

Cortina d’Ampezzo esplode di gioia dopo la doppietta d’oro nello slittino. Gli atleti italiani vincono due medaglie d’oro nel doppio, scrivendo una pagina storica. La pista Eugenio Monti si riempie di applausi e sorrisi, mentre il pubblico celebra il successo di una squadra che ha conquistato il cuore di tutti.

Doppietta d’Oro a Cortina: Lo Slittino Italiano Scrive la Storia. Cortina d’Ampezzo, 12 febbraio 2026 – Un’esplosione di gioia e orgoglio italiano sulla pista Eugenio Monti. Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, e Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile, hanno conquistato oggi due medaglie d’oro ai campionati di slittino, regalando all’Italia un trionfo storico e portando il medagliere a quattro ori, due argenti e tredici bronzi in questa edizione. Una vittoria che celebra non solo l’eccellenza degli atleti, ma anche la lungimiranza degli investimenti nella nuova pista e nel movimento dello slittino.🔗 Leggi su Ameve.eu

