Il Rossini Art Site ha riaperto al pubblico con una serie di visite guidate che si svolgono tra gli alberi e le sculture monumentali collocate nel bosco-museo. I visitatori possono esplorare le opere di importanti artisti del XX secolo, circondati dal verde e dalla tranquillità dell’ambiente naturale. Le attività si svolgono in un contesto all’aperto, con i partecipanti bendati in alcuni momenti dell’esperienza.

Visite guidate tra la natura e le sculture monumentali di grandi maestri del ‘900, immerse nel verde. E poi laboratori per i bambini, una caccia ai colori, un gioco di scoperta bendati e un’esplorazione sulle tracce delle forme. Con il ritorno della bella stagione entrano nel vivo le attività del Rossini Art Site, il parco-museo di via Col del Frejus a Briosco. Per questo weekend la struttura raddoppierà eccezionalmente le aperture: sarà in funzione sia oggi che domani, con apertura straordinaria in occasione del 25 aprile. Così questo pomeriggio alle 15.30 guide esperte condurranno a conoscere i pezzi della Collezione Rossini e la poetica...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bendati in mezzo al bosco-museo. Rossini Art Site riapre alla grande

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