Maison Hannon a Bruxelles | il capolavoro d’Art Nouveau riapre al pubblico dopo un lungo restauro

Dopo mesi di lavori, la Maison Hannon di Bruxelles apre di nuovo le porte ai visitatori. Il restauro ha restituito splendore a uno dei simboli dell’Art Nouveau belga, attirando curiosi e appassionati di arte. Ora, chi passa nel quartiere, può entrare in un edificio che racconta più di un secolo di storia e stile.

**** A Bruxelles, la Maison Hannon – uno dei capolavori dell’Art Nouveau belga – è tornata visitabile al pubblico dopo un lungo processo di restauro che ha visto coinvolgere esperti, restauratori e istituzioni culturali. La residenza, costruita nel 1902 su commissione dei coniugi Édouard e Marie Hannon, è ormai un esempio straordinario del movimento artistico che ha rivoluzionato l’architettura europea tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. La sua riapertura ufficiale, prevista per il 6 febbraio 2026, segna il ritorno di un’opera che era stata in parte chiusa per anni, con un impegno per conservare l’originalità del design e la sua storia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Maison Hannon Bruxelles

Ultime notizie su Maison Hannon Bruxelles

