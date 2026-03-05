Il giornalista Aldo Cazzullo ha commentato le reazioni alle sue affermazioni su Sal Da Vinci e la sua canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026, definendola come rappresentativa di una Napoli che alcuni odiano. La discussione è scaturita da un suo articolo in cui aveva fatto questa valutazione, suscitando diverse reazioni nel pubblico e tra gli addetti ai lavori.

Il giornalista Aldo Cazzullo risponde alle critiche provocate da un suo articolo in cui definiva Per Sempre Sì, la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026, adatta ad accompagnare un “matrimonio della camorra“. L’autore, sempre sul Corriere della Sera, ha provato a chiarire il suo pensiero: “Amo Napoli e i napoletani. Sal Da Vinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano. Siccome io la amo, non mi piace Sal Da Vinci. Adoro invece la grande tradizione della canzone napoletana, portata in tutto il mondo dall’Orchestra italiana di Renzo Arbore, ma prima ancora elevata ai massimi livelli da Caruso e da altre tra le più belle voci che non solo l’Italia ma l’umanità abbia mai avuto”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Aldo Cazzullo replica alle critiche: “Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano, per questo non mi piace”

Aldo Cazzullo rincara la dose su Sal Da Vinci, "è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano"Aldo Cazzullo torna sulla polemica scatenata dalle sue dichiarazioni sulla canzone di Sal Da Vinci.

Leggi anche: Aldo Cazzullo: "Adoro Napoli e la musica napoletana, ma Sal Da Vinci non mi piace"

Una raccolta di contenuti su Aldo Cazzullo.

Temi più discussi: Cazzullo chiama in diretta la Balivo, lei lo mette in riga: Canzone da matrimonio di camorra non è bello da leggere; Per Aldo Cazzullo la canzone di Sal Da Vinci potrebbe essere colonna sonora di un matrimonio della camorra; La canzone di Sal Da Vinci è da matrimonio della camorra: Caterina Balivo sbotta in diretta, ?Aldo Cazzullo chiama a sorpresa; Sal Da Vinci, sbagliato dire che la sua canzone è da matrimoni camorristi, De Vincenzo risponde a Cazzullo. E lui chiama in diretta La...

Aldo Cazzullo rincara la dose su Sal Da Vinci, è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestanoAldo Cazzullo risponde sul Corriere a un lettore e torna sulla polemica per le frasi sulla canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo ... virgilio.it

Manfredi replica a Cazzullo: Come dice lui, prendiamola come una provocazione alla ZaloneMi affido alle sue parole, ha spiegato come la sua fosse una provocazione alla Checco Zalone. La prendiamo dunque per quella che era. tuttonapoli.net

Aldo Cazzullo choc su Sal Da Vinci, cose pesantissime sul vincitore di Sanremo: scoppia forte il caso - facebook.com facebook

Domanda al Dr. Aldo Cazzullo: se la canzone “brutta” che vince il festival di Sanremo fosse stata interpretata da un artista di Torino, come l’avrebbe descritta Invece del “matrimonio di camorra” cosa avrebbe scritto Ricordo che Torino è nella top 10 per reati x.com