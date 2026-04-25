Bellerín salva il Betis all’ultimo secondo punendo il Real Madrid

All'ultimo secondo, un intervento decisivo di Bellerín ha evitato la sconfitta del Betis contro il Real Madrid. La partita si è conclusa con un gol che ha cambiato le sorti dell'incontro, impedendo ai padroni di casa di ottenere i tre punti. La rete ha rappresentato un momento chiave, portando il risultato a favore degli avversari e lasciando il pubblico senza parole.

"> Storia di una Rimonta: Il Gol di Bellerín Negando la Vittoria al Real Madrid. Nella cornice mozzafiato dello stadio La Cartuja, la partita tra Real Madrid e il Real Betis si è trasformata in un dramma sportivo da ricordare. Il match, che si è svolto il data della partita, ha visto i Blancos in vantaggio fino ai minuti finali, quando un gol dell’ultima ora di Hector Bellerín ha stravolto le sorti dell’incontro, regalando al Betis un meritato pareggio e lasciando la squadra di Carlo Ancelotti con l’amaro in bocca. Un’Inizio di Partita Promettente per il Real Madrid. Sin dai primi minuti, il Real Madrid ha mostrato la sua determinazione, dominando il campo e imponendo il proprio gioco.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bellerín salva il Betis all’ultimo secondo punendo il Real Madrid. Notizie correlate Leggi anche: Real Betis-Real Madrid: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV La Liga, live streaming online e pronostici Real Betis-Real Madrid (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol+Over a La Cartuja?Il calcio spagnolo sta vivendo una settimana molto intensa: turno infrasettimanale fino a giovedì, poi si riparte immediatamente, tra l’altro con un...