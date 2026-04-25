Un calciatore è coinvolto in un'inchiesta milanese relativa a un giro di escort, con alcune indiscrezioni che mettono in dubbio il matrimonio con una nota showgirl, previsto per giugno. La vicenda sta attirando l'attenzione dei media e potrebbe influenzare i piani di nozze, mentre le autorità continuano le indagini per fare chiarezza sui fatti emersi. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata finora.

? Cosa sapere Il calciatore Raoul Bellanova è citato in un'inchiesta milanese su un giro di escort.. Le indiscrezioni mettono in discussione il matrimonio con Paola Di Benedetto previsto a giugno.. A meno di due mesi dal matrimonio programmato per giugno in Veneto, il nome del calciatore dell’Atalanta Raoul Bellanova è emerso durante un’indagine milanese riguardante il coinvolgimento di vari atleti in un caso legato a servizi di escort. Le indiscrezioni, diffuse inizialmente da Giuseppe Candela su e confermate da quanto riportato da, hanno colpito la sfera privata del difensore, mettendo sotto pressione il legame sentimentale con la showgirl Paola Di Benedetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bellanova e Di Benedetto: scandalo escort mette in crisi il sì

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