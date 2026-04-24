Il matrimonio tra il calciatore e la modella è a rischio a causa di un caso che li coinvolge. A giugno è prevista la cerimonia, ma la vicenda legata a un’indagine su un escort ha sollevato dubbi sulla loro unione. Il calciatore è stato citato come parte di un’indagine che riguarda questa vicenda, mentre la modella non ha commentato pubblicamente. La data del matrimonio resta incerta in attesa di sviluppi.

Il nome di Raoul Bellanova è tra quello dei calciatori coinvolti nel caso escort: a giugno si dovrebbe sposare con Paola Di Benedetto. Pare che questa notizia abbia sconvolto la coppia, adesso cosa accadrà? Ilcaso delle escort legato a festini privati e calciatorista sconvolgendo il mondo del calcio. Sebbene finora non vi siano professionisti indagati, quindi non era dovuto che uscissero i nomi,Il GiornaleeDagospiahanno fatto circolare alcuni di questi. Tra i tanti figura quello diRaoul Bellanova.Il giocatore dell’Atalanta è il compagno di Paola di Benedetto e a giugno i due dovrebbero convolare a nozze. AdessoDagospiarivela che questa notizia ha sconvolto la coppia e che starebbe portando ad una frazione interna, mettendo a rischio le nozze tanto attese.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto: nozze a rischio dopo il caso escort?

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Il #Milan ha chiesto informazioni sul terzino destro dell’ #Atalanta, Raoul #Bellanova. via @NicoSchira x.com