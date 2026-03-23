L’allarme di Manuel Agnelli | L’AI toglierà di mezzo gli artisti ho sentito pezzi con la mia voce e ho avuto paura L’intervista

Dall’incontro tra Manuel Agnelli, il collettivo di GERMI – LdC e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – prende vita Suoni dal futuro, un progetto triennale dedicato alla nuova scena musicale italiana che mette al centro creatività, diritto d’autore e dimensione live. una rassegna itinerante, una sorta di laboratorio permanente, in giro per l’Italia in nove città: Milano, Roma, Bologna, Napoli, Palermo, Taranto, Pesato e Torino, e in altrettanti piccoli club. Circa 100 band che si esibiranno nei prossimi tre anni, cinque serate al mese per dieci mesi l’anno. 96 concerti complessivi distribuiti in due tranche distinte tra primavera e autunno, a partire dalla prima sessione del tour 2026 vedrà protagonisti Dirty Noise, Dlemma, Grida, Kahlumet, Mars on Suicide e Wayloz. 🔗 Leggi su Open.online

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