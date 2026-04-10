Durante il ponte di Pasqua, la spiaggia di Laigueglia è diventata teatro di un importante evento sportivo dedicato al beach volley. Oltre trecento atleti si sono sfidati sul bagnasciuga, attirando un pubblico consistente di spettatori e accompagnatori. L'iniziativa ha coinvolto diverse squadre provenienti da varie regioni, trasformando la località in un punto di riferimento per questa disciplina durante il periodo festivo.

L’arenile di Laigueglia si è trasformato in un palcoscenico sportivo senza precedenti durante il ponte Pasquale, accogliendo un’ondata di trecento atleti e una folla numerosa di spettatori e accompagnatori. L’evento, nato dalla sinergia tra il Riviera Beach Volley e la scuola torinese Tsunami, ha segnato un punto di svolta per il beach volley regionale, portando sul borgo saraceno una competizione che ha coinvolto oltre 150 coppie tra categorie federali e amatoriali. Quello che potrebbe apparire come un semplice evento ricreativo nasconde in realtà una macchina organizzativa capace di generare un indotto significativo per la Liguria. La capacità di gestire venti campi da gioco, con allestimenti completati in tempi strettissimi e sessioni che si sono protratte anche nelle ore notturne, testimonia una resilienza logistica non comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laigueglia si accende: 300 atleti scatenano il beach volley a Pasqua

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