Basket vittorie casalinghe per Trento Tortona ed Udine in Serie A La Reyer Venezia espugna Napoli

La domenica di basket in Serie A si è aperta con quattro partite. Trento, Tortona e Udine hanno conquistato le vittorie tra le mura di casa, mentre la Reyer Venezia ha conquistato un successo fuori casa, espugnando Napoli. Dopo la vittoria di Cremona di ieri, la stagione si fa sempre più interessante con risultati a sorpresa e sfide combattute.

Dopo la vittoria di Cremona di ieri e in attesa dei posticipi di domani, la Serie A di basket 2025-2026 ha oggi proposto quattro match domenicali. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni del diciannovesimo turno del Campionato italiano. BASKET NAPOLI-UMANA REYER VENEZIA 64-79 Cade ancora in casa il Basket Napoli, sconfitto da una Reyer che ottiene la seconda vittoria consecutiva. Dopo una partenza equilibrata è Totè a regalare ai campani il primo vantaggio del match. Valentine pareggia e Venezia sorpassa con Parks (+4). Totè riavvicina i partenopei ma i veneti restano avanti con Wheatle.

