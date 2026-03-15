Basket Serie A | Venezia e Trieste vincono negli anticipi del 22° turno

Nel campionato di Serie A di basket, Venezia e Trieste hanno ottenuto vittorie negli anticipi del 22° turno. La giornata si è conclusa con due successi casalinghi, mentre le partite si sono svolte sabato. Le gare sono state disputate in diverse palestre italiane e hanno visto protagonisti i rispettivi team. La Serie A riprenderà con le sfide programmate nelle prossime settimane.

Venezia, 14 marzo 2026 – Si è chiuso con un doppio colpo interno il sabato degli anticipi del 22° turno campionato di Serie A di basket. Al Taliercio di Mestre, l’Umana Reyer Venezia ha rialzato la testa a seguito dell’eliminazione dall’Eurocup per mano della Dolomiti Energia Trento sconfiggendo 101-94 l’Apu Old Wild West 101-94 dopo aver recuperato uno svantaggio che ha toccato anche le 20 lunghezze. A recitare un ruolo chiave nella risalita vincente della formazione orogranata ci hanno pensato RJ Cole con 27 punti, Kyle Wiltjer (17 punti), Jordan Parks (17 punti) e Ky Bowman, questi ultimi saliti di colpi nel momento chiave del match. A... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Venezia e Trieste vincono negli anticipi del 22° turno Articoli correlati Basket, Tortona e Trieste vincono i due anticipi della 17esima giornata di Serie ASi sono da poco conclusi gli anticipi della diciassettesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Basket, Brescia batte Venezia nel big match del 13° turno. Vincono anche Sassari e TortonaSi sono da poco concluse le prime tre partite della domenica in Serie A 2025-2026. Tutti gli aggiornamenti su Basket Serie A Venezia e Trieste... Temi più discussi: Venezia-Udine 101-94: highlights LBA; L'Umana Reyer Venezia piega in volata la Nutribullet Treviso Basket con i decisivi Cole e Parks (90-91); Basket serie A, Venezia resta in testa. Risalgono Virtus Bologna e Olimpia Milano; Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte Cremona. Reyer Venezia vs Old Wild West Udine, diretta 20:00 1QREYER VENEZIA vs OLD WILD WEST UDINE diretta 1Q Live - La ventiduesima giornata del campionato di pallacanestro di serie A 2025-2026 prende il via con l’Umana Reyer Venezia che, dopo ... pianetabasket.com Basket: rimonta d’autore di Venezia su Udine, Trieste batte TrentoSi chiudono gli anticipi della 22a giornata di Serie A 2025-2026, che si giocano in un arco territoriale sostanzialmente circoscritto tra tre regioni, su ... oasport.it ️ GAME DAY ️ LBA Unipol 25/26 | 22a Giornata 🆚 Virtus Olidata Bologna 20:00 Virtus Arena, Bologna Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #ForzaOlimpia facebook Pronti alla sfida 𝔾𝔸𝕄𝔼 𝔻𝔸𝕐 LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket @nettunobologna1 x.com