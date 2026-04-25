Il 25 aprile, nel campionato di basket di Serie A, APU Udine ha battuto Cantù e Napoli ha vinto contro Trento. Questi risultati hanno contribuito a rafforzare le rispettive posizioni in classifica, avvicinandole alla salvezza. Le vittorie sono state decisive per le squadre coinvolte, che cercano di migliorare il loro piazzamento in vista delle ultime gare della stagione.

? Cosa sapere APU Udine e Napoli vincono rispettivamente contro Cantù e Trento il 25 aprile.. I successi in Serie A consolidano le posizioni per la salvezza in classifica.. Sabato 25 aprile 2026, l’APU Udine e il Napoli hanno conquistato passi fondamentali per la salvezza battendo rispettivamente Cantù e Trento negli anticipi della ventottesima giornata di Serie A basket. Il campionato si avvia verso la fase conclusiva, con la terzultima giornata che apre scenari decisivi prima del blocco dei playoff e dei playout. In Friuli, i padroni di casa hanno imposto il proprio ritmo in una sfida combattuta, mentre in Campania è stata necessaria una prestazione di carattere per superare un avversario diretto nella lotta per la permanenza nella massima serie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket, Udine e Napoli ruggiscono: passi vitali verso la salvezza

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