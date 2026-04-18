Lunedì 18 aprile 2026, nel campionato di Serie A di basket, l'Unahotels Reggio Emilia ha vinto fuori casa contro la squadra di Trento con il punteggio di 90-82. La formazione reggiana ha ottenuto la sua ottava vittoria nelle ultime nove partite, confermando un momento positivo in campionato. Nello stesso giorno, Treviso ha conquistato una vittoria in trasferta contro Udine, contribuendo a modificare le posizioni nella classifica generale.

Reggio Emilia, 18 aprile 2026 - L’Unahotels Reggio Emilia è una delle squadre più in forma del momento del campionato di Serie A di basket e lo ha dimostrato anche quest’oggi andando a sbancare la BTS Arena di Trento 90-82 e a conquistare l’ottava vittoria nelle ultime nove gare disputate. Un sigillo che le permette di agganciare la Pallacanestro Trieste (sesta) a 26 punti. Lo spartiacque del match è stato il secondo quarto, nel quale la formazione emiliana ha preso il largo con un parziale di 15-0 (28-12 nell’arco della frazione) e non si è più voltata indietro. A dare un impulso decisivo al successo dei biancorossi sono state le ottime percentuali al tiro (52% da due e addirittura 44% da oltre l’arco dei 6.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Reggio sbanca anche Trento. Colpo salvezza di Treviso contro Udine

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