Le squadre di basket di Senigallia e Jesi hanno conquistato l'accesso ai play-off della serie B Interregionale, in programma dal 3 maggio. Entrambe le formazioni marchigiane affronteranno le squadre toscane del girone C in partite che si disputeranno al meglio. Le sfide rappresentano l'ultima fase della competizione prima delle eventuali finali, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere la qualificazione.

? Cosa sapere Senigallia e Jesi accedono ai play-off serie B Interregionale dal 3 maggio.. Le squadre marchigiane sfideranno le formazioni toscane del girone C in serie al meglio.. La Goldengas Senigallia e la Pallacanestro Jesi hanno ufficialmente conquistato il pass easily per i play-off della serie B Interregionale, preparandosi a un confronto diretto con le storiche realtà del basket toscano a partire dal 3 maggio. Mentre il campionato volge al termine, il destino sportivo delle due realtà marchigiane appare ormai delineato. La Pallacanestro Jesi ha blindato matematicamente il settimo posto, una posizione che non può né migliorare né peggiorare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket, Senigallia e Jesi ai play-off: sfida imminente con la Toscana

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