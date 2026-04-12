Alle 18 si gioca la partita tra l’OraSì e la General Contractor Jesi, una sfida che rappresenta un momento decisivo per la squadra ospite in vista della salvezza. La squadra di casa, con una lunga storia di vittorie contro i giallorossi, cercherà di confermare il suo rendimento. La partita dura 40 minuti e si svolge in un contesto di grande attesa, con i giallorossi determinati a interrompere un ciclo di otto anni senza successi contro questa avversaria.

Quaranta minuti per centrare la salvezza e per sfatare un tabù che dura da otto anni. L’OraSì farà visita alle 18 alla General Contractor Jesi, squadra che ha sempre ‘rovinato i piani’ dei giallorossi infliggendole pesanti sconfitte. Nella stagione 201718 nell’ultima giornata di campionato e lo scorso maggio nei play in, i marchigiani hanno ‘tolto’ i playoff all’Orasì e adesso è arrivato il momento di ‘vendicarsi’. Con una vittoria mancherebbe soltanto la matematica per scongiurare i playout, perché con 26 punti sarebbe quasi impossibile disputarli. Attenzione però a Jesi, ancora in corsa per un difficile posto nelle prime otto e più...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Alle 18 la sfida con una squadra storicamente ostica per i giallorossi. Ravenna a Jesi per centrare la salvezza

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Giallorossi in lotta per la salvezza. "L’Aquila è una squadra forte. Voglio una Recanatese attenta»"Rispettiamo gli avversari ma sono convinto che molto dipende dal nostro atteggiamento.