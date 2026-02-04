Il Beretta Famila Schio batte il Tango Bourges nello spareggio e conquista l’ingresso ai play-in di Eurolega. La squadra italiana ha giocato con determinazione, portando a casa una vittoria importante che permette di proseguire la corsa europea. L’incontro si è deciso negli ultimi minuti, e ora il club può sperare di arrivare fino alla fase finale della competizione.

Il Beretta Famila Schio esce in trionfo dallo scontro diretto del Palaromare con le francesi del Tango Bourges ed evita lo spauracchio dell’eliminazione, approdando in extremis ai play-in dell’Eurolega 2025-2026 di basket femminile. Le campionesse d’Italia in carica hanno agguantato il quarto posto nel gruppo E e troveranno al prossimo turno le grandi rivali della Reyer Venezia in una serie al meglio delle tre sfide che metterà in palio un pass per le Final Six di Saragozza. Nello specifico, chi vincerà il derby italiano (con eventuale gara-3 a Venezia, terza classificata nel girone F) affronterà poi ai quarti delle Final Six una delle due squadre perdenti del turno di semifinale play-in (Galatasaray-Landes e Fenerbahce-Girona), mentre chi avrà la peggio verrà estromessa dall’ultima fase della massima competizione continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Schio vince lo spareggio con il Bourges e vola ai play-in di Eurolega!

Approfondimenti su Schio Bourges

La squadra di basket femminile Famila Wuber Schio è uscita sconfitta nel match contro il Tango Bourges, giocato in Francia, valido per la seconda fase dell’Eurolega femminile 2025-2026.

Il Famila Schio ha ottenuto una vittoria importante contro lo Spar Girona nella fase a gironi di Eurolega femminile 2025-2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Beretta Famila Schio v Spar Girona | Full Game Highlights | EuroLeague Women 2025-26

Ultime notizie su Schio Bourges

Argomenti discussi: Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 69-80; Serie A1 Femminile, Schio vince ancora. Continua il buon momento del Geas; Basket, Serie A1 femminile: Schio vince il big match con Campobasso, successi per Venezia, Sesto San Giovanni e Roseto; Famila Wüber Schio trionfa nella Coppa Italia femminile 2026 a Tortona.

Basket femminile, Schio vince lo spareggio con il Bourges e vola ai play-in di Eurolega!Il Beretta Famila Schio esce in trionfo dallo scontro diretto del Palaromare con le francesi del Tango Bourges ed evita lo spauracchio dell'eliminazione, ... oasport.it

ELW: Venezia e Schio ai play in! Sarà derby per le Final Six!Serata di gioia per le due italiane che in modi diversi hanno superato gli ostacoli e nell'ennesimo derby si giocheranno un posto per volare a Saragozza ... pianetabasket.com

BASKET FEMMINILE - "Un percorso di crescita continua iniziato dai primi allenamenti di settembre, fino ad arrivare a oggi dove un gruppo compatto ha saputo togliersi qualche soddisfazione in campo" afferma la società facebook