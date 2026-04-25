Basket Cantù travolge Udine | trionfo offensivo in una Serie A folle

Nel campionato di basket di Serie A, Cantù ha vinto contro Udine con il punteggio di 93-85. La partita si è conclusa con un risultato che ha influenzato gli equilibri della classifica, in un torneo caratterizzato da molte sfide con risultati sorprendenti. Anche le altre squadre, Tortona e Brescia, hanno ottenuto vittorie che hanno modificato gli assetti della stagione.

? Cosa sapere Cantù batte Udine 93-85 nella sfida di Serie A.. I risultati di Tortona e Brescia segnano i nuovi equilibri del campionato.. Cantù ha superato Udine con un punteggio di 93-85, in una sfida che ha il ritmo frenetico della Serie A e la costante ricerca del canestro tra le due formazioni. Il palcoscenico della massima serie offre riflessi di un campionato in movimento, dove i risultati definitivi delineano i nuovi equilibri. In questo scenario, Tortona è riuscita a imporsi sulla Virtus Bologna per 74-69, mentre Trieste ha ceduto al colpo di Brescia con un finale da 82-86. Parallelamente, Sassari ha mostrato una forza superiore nel confronto contro Venezia, chiudendo con un 79-98.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket, Cantù travolge Udine: trionfo offensivo in una Serie A folle Notizie correlate Basket, Gela travolge la NOVA: dominio offensivo al PalaTorreAl PalaTorre, la squadra di casa ha subito l’impatto con la formazione di Gela, che si è imposta con un netto 64-82 in una sfida caratterizzata da un... Leggi anche: Basket: Venezia passa su Cantù, colpo Udine sulla sirena a Tortona Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Fortitudo Bologna vs Rinascita Basket Rimini: Risultato in Diretta Streaming Serie A2 2024-2025; Rinascita Basket Rimini vs Reale Mutua Torino: Risultato in Diretta Streaming Serie A2 2024-2025. Cantù ko a Udine, salvezza ancora da conquistare: l'Apu sogna i playoffAl PalaCarnera, Udine batte per 95-83 la Pallacanestro Cantù. Grande prova dell'Apu che con la permanenza in LBA già in tasca, torna alla vittoria dopo tre sconfitte di fila e ... pianetabasket.com Basket, Cantù domani in trasferta a Udine per il primo match point salvezzaDopo la vittoria nel derby contro Varese la sfida tra Cantù e Udine aprirà il terz’ultimo turno di campionato. In caso di successo nell’anticipo delle ore ... espansionetv.it Grande prova degli azzurri che battono l’Aquila Basket Trento 84-74 alla Alcott Arena. Top Scorer Doyle con 26 punti. #GuerriNapoli | #DestinationNapoli x.com Doyle protagonista con 26 punti nella vittoria casalinga del Napoli Basket contro l' Aquila Basket Trento Doppia cifra anche per Totè e El-Amin: tra gli ospiti 17 punti per DJ Steward #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate - facebook.com facebook